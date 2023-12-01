Буданов пытался помочь покинуть Украину обвиняемому в коррупции экс-главе "Нафтогаза"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пытался помочь обвиняемому в растрате экс главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву выехать за границу. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

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Буданов лично обращался в суд с просьбой предоставить Коболеву разрешение выехать за рубеж. Письма были направлены в середине ноября. В первом письме речь шла о периоде с 20 по 29 ноября 2023 года, на следующий день Буданов уточнил, что разрешение требуется на период с 3 по 17 декабря.

Необходимость выезда Коболева объяснялась состоянием здоровья его матери, проживающей в США. Однако прокурор попросил оставить просьбу без рассмотрения.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По данным следствия, он незаконно выписал себе премию в размере 10 миллионов долларов. Суд назначил ему меру пресечения в виде залога, также он обязан являться по требованию к следователю или в суд.