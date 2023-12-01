Обзор иноСМИ: cанкции ЕС в адрес Китая, польские «пираты» против украинцев

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«Никто не воспринимает ее всерьез»: немцы об обращении Бербок к Путину

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Глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании ОБСЕ обратилась к президенту России Владимиру Путину и призвала его положить конец конфликту на Украине без уступок со стороны Киева, пишет немецкое издание Tagesspiegel. Читатели газеты раскритиковали министра - комментатор под ником Rural Safehouse заявил, что ее «никто не воспринимает всерьез», а читатель SNOWFLAKE назвал ее «разжигательницей, понятия не имеющей о дипломатии и переговорах».

Другой комментатор добавил, что Бербок - «одновременно смелая и интеллектуально безоружная». Еще один читатель заявил, что министр - «просто сумасшедшая», и попросил «кого-нибудь связаться с Путиным и сказать ему, что она не говорит от имени всей Германии».

«В США начали понимать, что проигрывают на Украине»

Британский политолог Анатоль Ливен заявил в своей статье для портала Russia Matters, что после провала украинского наступления администрация президента США Джо Байдена, «похоже, начала понимать, что победа Украины крайне маловероятна и в какой-то момент потребуются переговоры». Однако в Вашингтоне надеются отложить эту проблему до периода после следующих выборов, когда она больше не сможет причинить вреда Байдену, идущему на второй срок.

Пока опросы общественного мнения показывают, что у Дональда Трампа есть хорошие шансы одержать победу. Второе президентство Трампа, скорее всего, будет означать значительное сокращение поддержки Украины в сочетании со стремлением США к мирному урегулированию, считает Ливен. Без высокого уровня военной помощи США (61,4 миллиарда долларов на сегодняшний день) Украина не сможет продолжать боевые действия, подчеркнул автор. Второе правление Трампа - это перспектива, которой опасаются европейские правительства, но на которую они не могут повлиять.У них нет ни способности, ни единства, ни желания начать переговоры самостоятельно или заменить американскую военную помощь Украине. Что касается российского правительства, оно чувствует, что время на его стороне, и, похоже, готово выжидать, подчеркнул Ливен.

«ЕС хочет заставить китайские фирмы перестать помогать России»

На саммите ЕС и Китая, который пройдет в Пекине на следующей неделе, Евросоюз попросит главу КНР Си Цзиньпина оказать влияние на 13 компаний, которые, как считают в Брюсселе, помогают России обходить санкции. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, соблюдение европейских санкций, а также обязательство Китая поддержать украинскую формулу мира - две основные цели, которых ЕС планирует достичь по итогам саммита. Как заявили источники, если Си не согласится надавить на китайские компании, ЕС введет против них ограничения в 12-м пакете санкций против России.

«Пираты»: украинские дальнобойщики о польских протестующих

Польские перевозчики и фермеры «при попустительстве властей» сутками удерживают украинских дальнобойщиков в гигантской пробке, обвиняя их в недобросовестной конкуренции, пишет испанская газета El País. Украинский водитель Михаил Винар назвал поляков, блокирующих проезд, террористами и сравнил их с «пиратами в Ливии».

Дальнобойщик отметил, что таких людей мало, «но самое страшное, что они пользуются поддержкой Варшавы». Винар отметил, что из-за них ему пришлось провести на границе семь дней без доступа к душу и туалету. Польские водители и их компании недовольны, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, могут предложить гораздо более дешевые услуги.

В США «разорвут в клочья» проект помощи Украине

Автор The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что конгрессмены-республиканцы готовы «разорвать в клочья» новый законопроект о совмещенном финансировании Украины и Израиля, предложенный лидером демократов в Сенате Митч Макконнелл. По мнению конгрессмена Майк Ли, администрация президента США Джо Байдена игнорирует нужды национальной безопасности США, вынуждая Конгресс «выписывать солидный чек Украине». Сенатор Рик Скотт назвал эту политику «беззаконием».