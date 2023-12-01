Политолог назвал главное отличие Киссинджера от современных политиков США

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, скончавшийся в возрасте 100 лет, не был другом СССР и России, однако он был представителем политики соблюдения достигнутых договоренностей, рассказал в беседе с «Царьградом» политолог-международник Алексей Пилько. По его мнению, Киссинджер оказал гораздо более значительное влияние на мировую политику, нежели современные западные лидеры.

Это человек, который играл по правилам. <...> Киссинджер, если о чем-то с ним договаривались, четко следовал этим договоренностям, в отличие от подавляющего большинства современных западных политиков, — подчеркнул эксперт.

Он назвал Киссинджера одним из архитекторов победы США над СССР в «холодной войне», хотя главную роль в этом сыграли ошибки советского политического руководства. При этом была создана система, при которой американская однополярная модель была практически незыблемой. Однако, по словам Пилько, политические наследники Киссинджера разломали ее.

В нынешнем западном политическом истеблишменте и близко не просматривается людей, хотя бы в половину подобного калибра по отношению к Киссинджеру, — уверен политолог.

Издание напоминает, что Генри Киссинджер ушел с государственного поста еще в 1970-х годах, однако до конца дней оставался значимой фигурой в политической жизни Запада.