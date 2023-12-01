Евросоюз движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника, пожелавшего остаться анонимным. Газета.ру

По данным газеты, политический кризис в ЕС может наступить в ходе саммита, который запланирован на середину декабря. На саммите, как уточняется, страны ЕС должны принять решение о вступлении Украины в объединение, а также заключить соглашение по бюджету, который предусматривал бы предоставление Киеву помощи в размере €50 млрд. RT на русском.