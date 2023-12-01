Пока вы спали: готовность РФ возобновить связи с Западом и новый кредит для Украины

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В России выразили готовность возобновить связи с Западом

Москва не принимала решение о разрыве связей с западными странами, это была их инициатива, тем не менее она готова их возобновить на взаимовыгодной и справедливой основе. Об этом в интервью комитета Совфеда по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов.

По его словам, именно Запад приостанавливал и прекращал сотрудничество с Россией, пишет Lenta.ru

В России началась обязательная маркировка безалкогольных напитков в пластике и стекле

Обязательная маркировка безалкогольных напитков в полимерной упаковке и в стекле, за исключением морсов, нектаров, соков и напитков на растительном сырье, началась в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как отметили в Центре развития перспективных технологий, основная причина введения маркировки — разросшийся нелегальный рынок. Маркировка призвана минимизировать нелегальный оборот и защитить потребителя от некачественного продукта.

В МО РФ сообщили, что артиллеристы ВДВ уничтожили отделение противника под Соледаром

Несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Соледара в ДНР были поражены российскими артиллеристами-десантниками из самоходных гаубиц «Гвоздика». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как пишет военное ведомство, в результате этой атаки украинские подразделения, как в оборудованных укрытиях опорного пункта, так и на открытой местности, были уничтожены.

WSJ: Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия на восьмой день. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица Египта, передает ТАСС.

Собеседник зарубежной газеты уточнил, что в рамках перемирия ХАМАС выпустит еще 10 заложников из сектора Газа, в основном это будут женщины и дети. При этом Израиль заверял, что как только все заложники будут возвращены домой, он возобновит военную кампанию в анклаве и продолжит до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

ВС РФ сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Российские солдаты трижды срывали попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

По предварительным данным, общие потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Всемирный банк предоставил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии

Решение одобрить предоставление Киеву займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии принял совет директоров Всемирного банка (ВБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ВБ.