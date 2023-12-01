СМИ: Байден нашел «секретное оружие» для Украины

Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине. Об этом сообщили обозреватели Элени Куреа и Эстер Уэббер в издании Politico.

Экс-премьер Британии прилетела в Штаты. Журналисты назвали Трасс «секретным оружием» Байдена для Украины. Планируется, что она сможет обеспечить поддержку Украины со стороны скептиков среди законодателей-республиканцев.

Также Трасс должна помочь перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли», считают авторы статьи. Дипломаты надеются, что экс-премьер должна помочь выйти из тупика в вопросе о помощи Украине.