Экс-сотрудник Белого дома заявил о заставшем врасплох власти США распаде СССР

Робертс отметил, что в настоящее время ряд консерваторов приписывают 40-му президенту США Рональду Рейгану победу в холодной войне с СССР. Сам экс-сотрудник Белого дома назвал это нонсенсом. По его словам, руководство США тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней.