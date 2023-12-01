Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем , премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и ни слова не сказал о необходимости выделить Киеву дополнительную финансовую помощь. Пользователи социальной сети Х перебрасываются шутками по этому поводу, пишет РИА Новости .

Born Again заявил, что лидер Украины уже очень долгое время обманывает своих граждан, теперь пришла пора спасать их жизни. TomsCigars назвал его «международным уличным бродягой-попрошайкой». Łowca głów предположил, что Зеленский снова хочет деньги, а потому и светит «актерской мордой».

Ранее чешский политолог Владимир Баар заявил, что планы НАТО по созданию защитного барьера над Украиной нереализуемы, так как эту идею нужно было прорабатывать заранее, теперь думать об этом уже слишком поздно. Он также высказался на тему выборов президента Украины в 2024 году, указав, что в них нет нужды, а избиратели разбросаны по всей Украине и Европе.