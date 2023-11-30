Байден рассказал о способности «взорвать мир» с помощью кода

Американский лидер Джо Байден рассказал рабочим о способности «взорвать весь мир» с помощью кода, сообщает издание The New York Post. Трансляция доступна на YouTube.

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Президенту провели экскурсию по предприятию CS Wind в Колорадо, во время которой он обратил внимание на прибор в руках одного из сотрудников.

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир», — отметил он.

Глава государства пояснил, что речь идет о ядерном оружии. Однако журналисты газеты посчитали такую шутку неудачной.

«Если президент Байден пытался пошутить, то у него ничего не вышло», — подчеркнули они.