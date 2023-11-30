В Кишиневе отреагировали на заявление Лаврова о Молдавии

Западные страны помогают Молдавии преодолевать угрозы, рассказал советник по коммуникациям главы МИД республики Игорь Захаров. Об этом пишет «Газета.Ru».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Молдавия может стать следующей жертвой гибридной войны против России.

Захаров подчеркнул, что западные партнеры поддерживают Кишинев, помогают успешно преодолевать угрозы.

По его словам, республика окончательно избрала европейский путь.

Советник отметил, что Молдавия «настаивает на немедленном и безоговорочном выводе российских войск с территории [республики]».

Напомним, что в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на протяжении трех десятилетий находится база российских миротворцев.