В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины

Напомним, три дня назад флаг уже разорвало порывами ветра, и он был заменен на новый по решению городской администрации.

Главный символ страны страдает от сил стихии: то же самое произошло с самым большим флагом Украины в 2020 году. В 2022 году также на желтый и синий порвался флаг в Харькове, причем произошло это дважды: в так называемую ночь гаданий на 14 января и к концу года, 21 декабря.