В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины
Флаг Украины, установленный возле памятника "Родина-мать" в Киеве, порвался от сильных порывов ветра, сообщает издание "Страна.ua".
Напомним, три дня назад флаг уже разорвало порывами ветра, и он был заменен на новый по решению городской администрации.
Этот флаг считается самым большим в стране. Высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Главный символ страны страдает от сил стихии: то же самое произошло с самым большим флагом Украины в 2020 году. В 2022 году также на желтый и синий порвался флаг в Харькове, причем произошло это дважды: в так называемую ночь гаданий на 14 января и к концу года, 21 декабря.