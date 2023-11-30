США пригрозили Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС

Турецкие компании и частные лица рискуют попасть под санкции за предоставление России товаров и услуг в обход западных ограничений. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Он подчеркнул, что будет очень плохо, если атаки ХАМАС будут связаны с помощью или финансированием со стороны Турции.