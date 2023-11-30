Еврокомиссия представит план налога на прибыль с замороженных активов РФ

Еврокомиссия намеревается представить 12 декабря план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов РФ для поддержки Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время в банках европейских стран находятся порядка 200 млрд евро замороженных активов Центробанка. Еврокомиссия планирует направить прибыль от этих средств Киеву, при том, что несколько стран-членов ЕС предупреждают о рисках этого решения.

В частности, к осторожности призвали власти Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга и Франции.

Источник пояснил, что план разработан с учетом национальной специфики стран ЕС, при работе над ним были учтены пожелания глав-государств и правительств.

Собеседник агентства отметил, что предварительное обсуждение документа состоится 6 декабря, на него будут приглашены эксперты стран ЕС.