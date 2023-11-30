Депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента, сообщает «Страна.ua». Lenta.ru
Отмечается, что декларация была принята после девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в поселке Турья Пасека Закарпатской области. На нем были представлены евроинструкторы во главе с бывшим председателем Европарламента Пэтом Коксом. Газета.ru
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве РФ Алексей Мартынов прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, предостерегшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от участия в выборах президента Украины. Свободная пресса