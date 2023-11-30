Верховная Рада отменила выборы президента Украины

Депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента, сообщает «Страна.ua». Lenta.ru

Отмечается, что декларация была принята после девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в поселке Турья Пасека Закарпатской области. На нем были представлены евроинструкторы во главе с бывшим председателем Европарламента Пэтом Коксом. Газета.ru