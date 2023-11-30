Верховная Рада отменила выборы президента Украины

Депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента, сообщает «Страна.ua».

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Декларацию приняли по итогам девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Евроструктуры на мероприятии были представлены делегацией во главе с бывшим председателем Европарламента Пэтом Коксом.