Верховная Рада отменила выборы президента Украины
Депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента, сообщает «Страна.ua».
Декларацию приняли по итогам девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Евроструктуры на мероприятии были представлены делегацией во главе с бывшим председателем Европарламента Пэтом Коксом.
По словам подписантов, документ о недопущении проведения выборов приняли «чтобы не раскалывать страну и нацию». Кроме того, украинские власти рассчитывают, что декларация «станет дополнительной помехой при осуществлении сценария "выборы до окончания войны"»
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