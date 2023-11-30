Читатели британской газеты Financial Times резко высказалась по поводу скончавшегося в возрасте ста лет бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, назвав его «военным преступником» и выразив удивление, что он сумел избежать наказания. Перевод их комментариев приводит «ИноСМИ».

Киссинджер скончался 30 ноября в американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет. Политик стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, а также снятия напряжения в советско-американских отношениях. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Киссинджера Нэнси. Он назвал бывшего госсекретаря выдающимся дипломатом и мудрым государственным деятелем.

Британское издание в своей статье о бывшем госсекретаре США и советнике по национальной безопасности обратило внимание на тон некрологов в китайской прессе по поводу смерти Генри Киссинджера. В частности, сайт Weibo опубликовал статью с заголовком «Прощай, старый друг», а государственное телевидение CCTV высоко оценило роль американского дипломата в организации встречи президента США Никсона и Мао Цзэдуна, которую назвало «рукопожатием через Тихий океан, потрясшим мир».

Но интернет-пользователи в комментариях под статьей Financial Times весьма резко высказались о личности Киссинджера, посчитав его «военным преступником».

«Вы пускаете сопли умиления по поводу чрезвычайно противоречивой фигуры (и к тому же расиста!), чье вмешательство привело к гибели сотен тысяч человек, а его бессердечие к жертвам глобальных конфликтов также хорошо известно», — обвинил британских журналистов пользователь с ником An observer.

Также читатели напомнили, что Киссинджер «поддерживал вторжение Турции на Кипр в 1974 году и всячески ему способствовал», и сочли, что именно политик «заложил бомбу, чьи отголоски ощущаются во многих местах до сих пор».

«Он прямо или косвенно повинен в гибели миллионов», «Удивительно, что умер на свободе, а не за решеткой», «Скорблю по бесчисленным жертвам этого человека. Мир жесток, и этот человек так и не предстал перед судом», «Он военный преступник, но поскольку он американец, ничего ему за это не было», «Куплю гамбургер с беконом, чтобы отпраздновать», — написали они.

Однако читатель с ником Balanced Perspective обратил внимание на то, что именно Генри Киссинджер «сжалился к украинцам и предложил дипломатическое решение вопреки желанию западной либеральной элиты и их союзников-неоконсерваторов».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist заявил о том, что вступление Украины в НАТО гарантировало бы отказ украинского руководства от решения территориальных споров военным способом и отвечало бы интересам как Киева, так и Москвы.