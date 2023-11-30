Глава Еврокомиссии рассказал о встречах с Киссинджером

Глава Европейской комиссии (ЕК) Шарль Мишель рассказал о встречах с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, назвав его «блестящим умом». Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

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«Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Генри. Добрый человек, блестящий ум, который на протяжении ста лет определял ход самых важных событий века. Стратег, внимательный к мельчайшим деталям», — рассказал глава Еврокомиссии.

Политик также выразил соболезнования американскому народу и семье Киссинджера в связи с его уходом.