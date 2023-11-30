Британское издание Financial Times публиковало топ-25 влиятельных женщин года
Британское издание Financial Times огласило рейтинг, состоящий из 25 мировых звезд, которые признаны самыми влиятельными в текущем году. Об этом стало известно в четверг, 30 ноября, из публикации СМИ.
Лидирующую позицию в списке заняла актриса Марго Робби, которая в 2023 году появилась на экранах в культовом образе куклы Барби. На втором месте расположилась певица и артистка Бейонсе, а замыкает тройку лидеров американская писательница Барбара Кингсолвер, в 2010 году ставшая лауреатом премии «Оранж».
В рейтинг также попали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, супруга президента Украины Елена Зеленская, иранская правозащитница Наргес Мохаммади и даже министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва, передает FT.
Американский актер и автогонщик Патрик Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года по версии издания People. В июле 2022 года журнал Nubia Magazin провел исследование, согласно которому звезда китайских дорам Сяо Чжань был официально признан самым красивым мужчиной на земле.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в начале лета снова возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии Bloomberg, обойдя руководителя группы LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton и другими).