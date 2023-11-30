Гросси призвал вернуться к диалогу с Ираном по ядерной программе

Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном <...> [При этом] попытка вернуть [ядерную сделку] в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает. <...> Вы все еще можете называть это СВПД, но это должен быть СВПД 2.0 или что-то в этом роде, потому что вам придется адаптироваться, — сказал Гросси.