Президент Тайваня оценила возможность Китая вторгнуться на остров

Внутренние проблемы и противодействие со стороны международного сообщества не дадут Китаю вторгнуться на Тайвань в ближайшее время. Об этом на конференции New York Times Dealbook заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

Она отметила, что Китай сейчас не будет планировать крупную военную операцию из-за озабоченности руководства страны внутренними проблемами.

«В основном из-за экономических, финансовых и политических проблем, но также и потому, что международное сообщество громко и ясно дало понять, что война — это не вариант и что мир и стабильность служат общим интересам», — подчеркнула Инвэнь.

Ситуация вокруг Тайваня осложнилась из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года. Пекин пообещал принять самые жесткие меры, так как считает остров своей территорией, а китайские СМИ призывали сбить самолет Пелоси прежде, чем он успеет сесть. Также Китай начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня, которые неоднократно продлевались.