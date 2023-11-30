Пока вы спали: изменения маршрута рейса с Лавровым и уничтожение Россией Leopard 1A5
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Борт Лаврова прибыл в Скопье через территорию Греции, а не Болгарии
Глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает ТАСС.
Он примет участие в Совете глава МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Полет занял более пяти часов. Самолет министра по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией, а также Грецией, тогда, как ранее ожидался маршрут через Болгарию.
Болгарская сторона отказала в пролете, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Саудовская Аравия сделала предложение Ирану из-за войны в Газе
Саудовская Аравия пообещала инвестировать в экономику Ирана ради нерасширения войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает «Лента.ру».
После нападения ХАМАС на Израиль Эр-Рияд предложил Тегерану расширять экономическое сотрудничество.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд встретился с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Он подтвердил желание ограничить военные действия в Газе и инвестировать в Иран.
Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
В Соединенных Штатах скончался бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер, сообщает Reuters.
Он родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт в Германии в еврейской семье. В 1938 году семья эмигрировала в Соединенные Штаты, все их родственники, оставшиеся в ФРГ, погибли во время Холокоста.
Киссинджер возглавлял внешнеполитическое ведомство в период с 1973 по 1977 годы.
Стало известно об уничтожении ВС России первого Leopard 1A5 в зоне СВО
Российские бойцы уничтожили первый танк Leopard 1A5, сообщает «Лента.ру».
Это произошло в ходе боя на купянском направлении.
Противник пытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но это им не удалось. Уничтожившие боевую машину российские военные рассказали, что поджидали танк более двух недель.
Им вручили денежный сертификат на 700 тысяч рублей, а также государственные награды.
Посол России рассказал об энергетическом альянсе с Китаем
Москва и Пекин продолжают реализацию крупных проектов в сфере энергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в КНР Игоря Моргулова.
По его словам, РФ и Китай с полным основанием говорят о формировании российско-китайского энергетического альянса.
Как отметил дипломат, в настоящее время прилагаются целенаправленные усилия для наращивания высокотехнологического, инновационного и инвестиционного сотрудничества.