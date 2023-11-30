Помощник Киссинджера прокомментировал смерть дипломата

Помощник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера Джеймс Бейкер заявил, что Америка потеряла знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами.

Он добавил, что в роли госсекретаря и советника по национальной безопасности Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской дипломатии с 1969 по 1977 годы.