Помощник Киссинджера прокомментировал смерть дипломата

Помощник Киссинджера: США потеряли дипломата с огромным интеллектом
Помощник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера Джеймс Бейкер заявил, что Америка потеряла знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами.
"Америка потеряла знакового дипломата", - сказал Бейкер, комментируя сообщения о смерти знаменитого дипломата.
Он добавил, что в роли госсекретаря и советника по национальной безопасности Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской дипломатии с 1969 по 1977 годы.
"Ему приписывают разработку политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР и прекращение Войны Судного дня через челночную дипломатию", - цитирует РИА Новости помощника Киссинджера.
Напомним, бывший госсекретарь США умер в своем доме в американском штате Коннектикут. Он оставил значительный след в истории дипломатии.