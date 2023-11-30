Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Скончался бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер, сообщает Reuters.

Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
© РИА Новости

Ему было сто лет. Он умер дома в Коннектикуте.

Он родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт в Германии в еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать — домохозяйкой. В 1938 году они эмигрировали в Соединенные Штаты, все их родственники, оставшиеся в ФРГ, погибли во время Холокоста.

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в период с 1973 по 1977 годы.

Покинув госслужбу, Киссинджер стал преподавать в Институте международных отношений при Джорджтаунском университете.

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