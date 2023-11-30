Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Ему было сто лет. Он умер дома в Коннектикуте.

Он родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт в Германии в еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать — домохозяйкой. В 1938 году они эмигрировали в Соединенные Штаты, все их родственники, оставшиеся в ФРГ, погибли во время Холокоста.