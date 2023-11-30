Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Скончался бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер, сообщает Reuters.
Ему было сто лет. Он умер дома в Коннектикуте.
Он родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт в Германии в еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать — домохозяйкой. В 1938 году они эмигрировали в Соединенные Штаты, все их родственники, оставшиеся в ФРГ, погибли во время Холокоста.
Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в период с 1973 по 1977 годы.
Покинув госслужбу, Киссинджер стал преподавать в Институте международных отношений при Джорджтаунском университете.
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