Саудовская Аравия сделала предложение Ирану из-за войны в Газе

Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику ради нерасширения войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на арабских и западных чиновников пишет агентство Bloomberg.

Как уточнили источники, после нападения ХАМАС на Израиль Эр-Рияд предложил Тегерану расширять экономическое сотрудничество. В ходе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в ноябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По данным издания, он подтвердил желание ограничить военные действия в Газе и инвестировать в Иран.

Помощник госсекретаря США Барбара Лиф заявила агентству, что Вашингтон сотрудничает с Эр-Риядом и другими арабскими союзниками. Она добавила, что Тегеран не должен вооружать «ось сопротивления» — военизированные группировки в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене.