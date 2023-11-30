Байден назвал лидера Китая другим именем
Американский лидер Джо Байден во время публичного выступления перепутал имя главы КНР Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.
Президента Соединенных Штатов назвал коллегу именем другого известного китайского политика.
«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!», — заявил глава Белого дома в штате Колорадо на мероприятии о его экономической программе.
Дэн Сяопин - китайский политик, фактически возглавлявший КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов. Работавший тогда сенатором Байден в составе делегации американских законодателей встречался с Сяопином в 1979 году. Сяопин умер в 1997 году.
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