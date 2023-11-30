Байден назвал лидера Китая другим именем

Американский лидер Джо Байден во время публичного выступления перепутал имя главы КНР Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.

Байден назвал лидера Китая другим именем
© РИА Новости

Президента Соединенных Штатов назвал коллегу именем другого известного китайского политика.

«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!», — заявил глава Белого дома в штате Колорадо на мероприятии о его экономической программе.

Дэн Сяопин - китайский политик, фактически возглавлявший КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов. Работавший тогда сенатором Байден в составе делегации американских законодателей встречался с Сяопином в 1979 году. Сяопин умер в 1997 году.

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