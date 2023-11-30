СМИ: Прага передаст до €2,5 млн для оказания невоенной помощи Киеву

Чешские власти решили направить в целевой фонд НАТО — Украина до €2,5 млн для оказания невоенной помощи Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ČTK.

Фонд для предоставления Украине помощи невоенного характера действует с 2016 года. С его помощью финансируются поставки медикаментов, продуктов питания, теплой одежды, топлива и средств гражданской обороны.

Чехия после начала специальной военной операции направила в фонд около €3,5 млн.