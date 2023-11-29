Экс-конгрессвумен рассказала о депрессии Трампа после поражения на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп после поражения на выборах в 2020 году впал в депрессию, рассказала бывшая конгрессвумен Лиз Чейни в своей новой книге. Об этом пишет РИА «Новости».
Чейни напомнила, что после поражения на выборах и истории со штурмом Капитолия в начале января 2021 года Трамп удалился в свое поместье во Флориде.
По ее словам, через некоторое время она с удивлением заметила Трампа на фотографии коллеги, конгрессмена Кевина Маккарти. Она поинтересовалась, что Маккарти делал на вилле бывшего главы государства.
Конгрессмен признался, что однопартийцы, встревоженные поведением Трампа, тем, что он практически отказывается принимать пищу, попросили его навестить политика. Маккарти добавил, что Трамп при встрече был «очень депрессивен».