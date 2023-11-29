Экс-конгрессвумен рассказала о депрессии Трампа после поражения на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп после поражения на выборах в 2020 году впал в депрессию, рассказала бывшая конгрессвумен Лиз Чейни в своей новой книге. Об этом пишет РИА «Новости».

Чейни напомнила, что после поражения на выборах и истории со штурмом Капитолия в начале января 2021 года Трамп удалился в свое поместье во Флориде.

По ее словам, через некоторое время она с удивлением заметила Трампа на фотографии коллеги, конгрессмена Кевина Маккарти. Она поинтересовалась, что Маккарти делал на вилле бывшего главы государства.