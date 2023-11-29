Израиль пообещал «свести счеты» с Катаром из-за ХАМАС

Израиль пообещал «свести счеты» с Катаром из-за поддержки ХАМАС
Израиль «сведет счеты» с Катаром за поддержку палестинского движения ХАМАС после обмена заложниками. Такое заявление в интервью «Галей ЦАХАЛ» сделал замгендиректора МИД по стратегическим вопросам Йош Зарка.
«Мы сведем счеты с Катаром, который сыграл роль во всем, что связано с позиционированием ХАМАС и легитимацией его деятельности», — сказал он.
По словам Зарка, сейчас Катар нужен Израилю, чтобы «освободить заложников», но «когда этот процесс закончится, то он сведет с ним счеты». Кроме того он заявил, что Израиль намерен преследовать всех, кто встал на сторону ХАМАС.
Напомним, что Израиль и палестинское движение при посредничестве Катара и Египта договорились о четырехдневном перемирии с целью обмена заложниками и заключенными. Оно начало действовать утром 24 ноября и должно было продлится до 28 ноября, но затем стороны продлили его еще на два дня — до утра 30 ноября.