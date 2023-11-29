Израиль пообещал «свести счеты» с Катаром из-за ХАМАС

Израиль «сведет счеты» с Катаром за поддержку палестинского движения ХАМАС после обмена заложниками. Такое заявление в интервью «Галей ЦАХАЛ» сделал замгендиректора МИД по стратегическим вопросам Йош Зарка.

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«Мы сведем счеты с Катаром, который сыграл роль во всем, что связано с позиционированием ХАМАС и легитимацией его деятельности», — сказал он.

По словам Зарка, сейчас Катар нужен Израилю, чтобы «освободить заложников», но «когда этот процесс закончится, то он сведет с ним счеты». Кроме того он заявил, что Израиль намерен преследовать всех, кто встал на сторону ХАМАС.