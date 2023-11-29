Украина аварийно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии

"Сегодня мы зафиксировали довольно резкий рост потребления после того, как был возвращен свет в сотни населенных пунктов, - цитирует Кудрицкого Telegram-канал компании. - Очевидно, что люди начали довольно интенсивно потреблять электроэнергию после длительного перерыва в электроснабжении. Поэтому сегодня мы были вынуждены привлечь аварийно помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систему". В связи с этим, подчеркнул глава "Укрэнерго", "призыв к бережливому энергопотреблению остается в силе".