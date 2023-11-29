Принц Уильям проигнорировал «тайного расиста» в королевской семье

В новой книге журналиста Омида Скоби, рассказывающей о закулисной жизни британской королевской семьи, описана роль принца Уильяма в скандале из-за цвета кожи ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Принц Гарри упомянул о расистских высказываниях членов королевской семьи в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. По его словам, некоторые из его родственников проявляли беспокойство по поводу цвета кожи ребенка Гарри, намекая на то, что мать Меган Маркл — чернокожая женщина. Принц не уточнил, о ком именно шла речь. Позднее Уинфри уточнила, что «тайным расистом» была не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп.

По утверждению Скоби, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прекрасно знали об этих разговорах, но предпочитали их игнорировать. Более того, они отказались обсуждать эту тему с принцем Гарри и Меган Маркл, несмотря на просьбу короля Карла III. Когда королевская семья выступила с заявлением по поводу расистских высказываний, Кейт Миддлтон настояла, чтобы в текст включили намек, ставящий воспоминания Гарри под сомнение.

В книге Скоби не говорится, кто именно допускал расистские высказывания. По его словам, речь идет о двух членах королевской семьи, и он знает их имена, однако британское законодательство не позволяет их обнародовать.

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл предполагала, что расистский комментарий могла сделать дочь королевы принцесса Анна. В книге Кристофера Андерсона «Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» виновником скандала выведен Карл III.