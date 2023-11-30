Коломойский решил судиться за восстановление гражданства Украины

Адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) обратились в суд с требованием об отмене решения президента Украины о лишении его гражданства. Об этом со ссылкой на агентство УНИАН сообщает ТАСС.

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«Признать противоправным и отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра утратившим гражданство Украины», — цитирует УНИАН исковое заявление.

Ранее о гражданстве Коломойского поступала противоречивая информация. Сам Коломойский предъявлял в суде украинский паспорт, при этом в СМИ сообщалось, что он был лишен гражданства Украины указом президента Владимира Зеленского. Указ не публиковался там как в нем якобы «содержится конфиденциальная информация».

2 сентября украинское агентство «Украинские новости» со ссылкой на судебные документы сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский не лишал бизнесмена и миллиардера Игоря Коломойского гражданства страны.

В этот же день Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Украинский суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 млрд гривен (около $105 млн).

28 ноября сообщалось, что суд продлил арест Коломойского на два месяца.