Казахстанцев разозлило упоминание 50 Cent фильма «Борат» в соцсетях

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон) разозлил жителей Казахстана своей публикацией после выступления в Алматы. Как сообщает New Times, исполнитель упомянул в своем посте фильм «Борат».

Рэпер выложил в популярной соцсети снимок и отметил, что на концерте «было жарко». При этом 50 cent считает, что большая часть его подписчиков ничего не знает о Казахстане.

«Если бы не фильм "Борат", вы бы не поняли, о чем я говорю. Лол. Я всемирный», — написал рэпер.

Жители Казахстана остро отнеслись к упоминанию сатирической картины и подчеркивали, что фильм не имеет никакого отношения к стране.

«Про Борат лишнее было, бро», «Типа если бы не Борат, вы бы даже не поняли, где это», «Кто пошел на концерт — заплатили за оскорбление», — писали казахстанцы в комментариях.