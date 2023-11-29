Бербок: Украина исчезает из поля зрения, это фатально для нее

Бербок: Украина исчезает из поля зрения общественности, это фатально для неё
Украина постепенно исчезает из поля зрения общественности, это фатально для Киева, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
В X она написала, что сейчас Россия наносит удары жёстче, чем прежде.
«Вот почему мы все должны работать над дальнейшим расширением «зонта» зимней защиты Украины», — сказала министр.
Анналена Бербок ранее отмечала, что прекращение оказания поддержки Киеву приведёт к «ужасным последствиям для Украины и Европы».