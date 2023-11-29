Бербок: Украина исчезает из поля зрения общественности, это фатально для неё

Украина постепенно исчезает из поля зрения общественности, это фатально для Киева, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок: Украина исчезает из поля зрения, это фатально для нее
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В X она написала, что сейчас Россия наносит удары жёстче, чем прежде.

«Вот почему мы все должны работать над дальнейшим расширением «зонта» зимней защиты Украины», — сказала министр.

Бербок заявила, что ФРГ будет тратить на оборону 2% от ВВП

Анналена Бербок ранее отмечала, что прекращение оказания поддержки Киеву приведёт к «ужасным последствиям для Украины и Европы».