Суд ЕС постановил отменить санкции против сына бизнесмена Пумпянского

Суд ЕС отменил санкции против Александра Пумпянского
Суд Евросоюза постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского, Александра, из черного списка ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что суд отменил в отношении бизнесмена решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года, который внес Пумпянского в черный список, а также решения от 13 марта и 13 сентября 2023 года, которые продлевали санкции. При этом ему отказали в компенсации морального вреда в размере 100 тысяч евро.
Напомним, что в марте 2022 года Дмитрий и Александр Пумпянские покинули совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Также они перестали быть бенефициарами группы «Синара» и покинули советы директоров «Синары», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ».
Отметим, что ранее Дмитрий Пумпянский обжаловал решение оставить в силе санкции Евросоюза. Жалобу также подали миллиардеры Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Тигран Худавердян.