В Австрии назвали Украину "бездонной бочкой" для Евросоюза

Представитель Австрийской партии Свобода Харальд Вилимски выступил против возможного вступления Украины в Евросоюз. Страна является для ЕС "бездонной бочкой", заявил он на дебатах в Европарламенте.

Критика прозвучала в то время, когда вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер объявили о заключении соглашения о финансировании Украины Евросоюзом, сообщает портал Heute.at. Совет ЕС под председательством Испании работает над резким увеличением бюджета, при этом из запланированных почти 100 миллиардов евро половина должна быть выделена Украине.

Евродепутат указал, что с начала конфликта и до конца июля от Евросоюза Киеву было выделено около 132 миллиардов евро, из них 40 миллиардов - военная помощь. С тех пор к этой сумме добавилось еще несколько миллиардов. Это огромные деньги, которых не хватает в других странах, отметил парламентарий.