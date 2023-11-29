Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Почему Польша так упорно продолжает выполнять указания США?»

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До недавнего времени США были убеждены в своем абсолютном превосходстве над Россией, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. В Вашингтоне планировали, что санкции нанесут серьезный ущерб российской экономике. Однако Москва быстро нашла способы заменить своих бывший партнеров и нарастила свой потенциал, чего нельзя сказать о многих европейских странах, которые ощутили на себе все последствия санкций, «принятых с легкой руки Белого дома».

Издание назвало ярким примером негативных последствий цены на газ и нефть, побившие все рекорды. Польша, вопреки здравому смыслу, продолжает закупать сжиженный природный газ у США по заоблачным ценам, отмечает Niezależny Dziennik Polityczny. Несмотря на все усилия Белого дома по изоляции Кремля, которые всегда поддерживала Польша, ЕС по-прежнему остается наиболее выгодным рынком для России, поскольку цена на газ в Европе достигла 500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, Китай покупает его за 300 долларов. Автор издания задается вопросом, какую политику должна проводить Польша, «чтобы не остаться у разбитого корыта». У США, в отличие от Польши, при любых обстоятельствах будет достаточно средств для существования и развития. Властям Польши «следует изменить вектор мышления, задуматься и начать действовать во благо поляков, а не просто быть марионетками Белого дома».

«Туск может изменить Европу и успокоить Украину»

После восьми лет правления консерватора и националиста Ярослава Качиньского Польша оказалась «на пороге новой эры» проевропейского демократа Дональда Туска, «и ветер перемен подул снова», пишет Politico. Успех Туска на октябрьских выборах открыл его коалиции «четкий путь к власти» в пятой по численности населения стране ЕС и дал «кусочек надежды центристам по всему континенту».

Приход Туска к власти в Польше позволит Киеву вздохнуть с облегчением, отмечает Politico. Хотя Варшава решительно поддерживала Украину на протяжении почти двух лет, в последние месяцы напряженность вокруг экспорта украинского зерна в Польшу достигла пика. Туск, хотя и считается давним сторонником России, призвал к непоколебимой поддержке Киева.

«Швеция становится антироссийским плацдармом НАТО»

Швеция становится «плацдармом НАТО» для борьбы с Россией - правящая элита обманула шведский народ, пишет SwebbTV со ссылкой на аналитика Ларса Берна. Глобалисты и их СМИ утверждали, что членство в НАТО необходимо Швеции, чтобы защититься от России. Но сейчас, спустя почти два года после начала украинского кризиса, все больше и больше людей начинают понимать, что предполагаемая угроза со стороны России вовсе не была непосредственной, считает Берн.

Автор SwebbTV задается вопросом, зачем же тогда требовалось вступление Швеции в альянс. По мнению Берна, США был необходим «передовой район для своих вооруженных сил» для будущего конфликта с Россией. Недавно в НАТО потребовали, чтобы Швеция модернизировала свою железнодорожную сеть в целях «обеспечения военной мобильности». Берн подчеркнул, что более качественные дороги нужны, чтобы перевозить тяжелое вооружение. Аналитик считает, что это «не имеет никакого отношения к безопасности», напротив, «вся Швеция становится военной целью России».

«Вы еврейка, я не буду делать вам прическу»: волна бытового антисемитизма во Франции

Газета Le Figaro рассказала, что французским евреям приходится менять имена в приложениях и на почтовых ящиках из-за волны бытового антисемитизма. Издание рассказало историю 31-летней Яэль из пригорода Парижа, которую из-за ее национальности отказалась обслуживать парикмахер. Яэль рассказала, что почувствовала себя так, «будто носит желтую звезду» - один из символов антисемитских преследований. Другая семья, прибывшая в Париж из Тель-Авива, получила отказ от водителя такси в аэропорту Орли.

Как отмечает Le Figaro, для некоторых французов с «идентифицируемой» еврейской фамилией «страхи, которые были совсем не новы, приобрели совершенно новое значение» после начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Многие изменили свои имена в приложениях по доставке продуктов или даже убрали их с почтовых ящиков. «Если тебя зовут Леви или Коэн, сейчас лучше использовать псевдоним» - рассказала женщина, решившая оставить на своем домофоне только инициалы.

«Карточный домик Шольца»

Конституционный суд Германии запретил правительству тратить деньги из специальных фондов, созданных командой канцлера Олафа Шольца, чтобы обойти строгие ограничения по дефициту бюджета. Financial Times отмечает, что это решение «разрушило наследие Шольца, как карточный домик».