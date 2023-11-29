В ЕС нет согласия по переговорам с Украиной о ее членстве в союзе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидерам европейских стран не удалось согласовать старт переговоров о членстве Украины в союзе. Соответствующей информацией он поделился в беседе с радиостанцией France Inter, передает РИА Новости.

Также стороны не смогли договориться о выделении средств на финансирование Киева в течение четырех лет, отметил Мишель. Речь идет о сумме в 50 миллиардов евро.

Для того чтобы принять решения, необходимо добиться единогласия, подчеркнул глава Евросовета.

14-15 декабря будет проходить саммит в Брюсселе. Вопросы, касающиеся вступления Украины в ЕС и масштабного финансирования, будут обсуждаться на нем.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении в союз.