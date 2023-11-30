Ереван заявил о расширении сотрудничества с НАТО

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель генсекретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина обсудили вопросы сотрудничества между страной и альянсом. Встреча прошла в рамках заседания глав министерств иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщил сам глава армянского дипведомства.

«У меня была хорошая встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьером Коломиной по поводу предпринимаемых шагов по расширению партнерства Армения — НАТО», — написал Арарат Мирзоян в соцсети X.

Также глава МИД заявил о важности защиты границ и суверенитета каждого государства для стабильности в мире.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход его страны из ОДКБ, если Ереван признает организацию «недееспособной». Также глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призывал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября 2023 года.