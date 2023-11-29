Названо условие для разговора Путина и Пашиняна

У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет возможность поговорить, если глава правительства республики приедет на встречу СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цитирует «Интерфакс».

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При этом, он отметил, что сейчас планов по контактам Путина и Пашиняна нет.

«В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут также, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля допустил, что общение Пашиняна и Путина может состояться раньше саммита, если лидеры стран сочтут это необходимым. Песков также уточнил, что речь идет о традиционном предновогоднем саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков выразил надежду, что Пашинян приедет на саммиты СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые пройдут в Санкт-Петербурге в декабре.