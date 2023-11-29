В конгрессе США выступили за бессрочное прекращение огня в секторе Газа

Сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч призвал к «бессрочному» прекращению огня в противостоянии Израиля и ХАМАС, отметив, что конец перемирия станет «серьезной ошибкой». Его слова передает The Hill.

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«Воздействие конфликта на Ближнем Востоке отразилось на всем мире, и мы видели последствия здесь [в США], в форме исламофобии и антисемитизма», — заявил Уэлч.

По его словам, цикл «страха, запугивания и насилия должен прекратиться».

«До сих пор прекращение огня было в основном успешным. Благодаря активному участию Катара и Египта, а также личному участию президента Байдена и правительства Нетаньяху, заложники были освобождены… Но срок прекращения огня истекает на этой неделе. Это было бы серьезной ошибкой», — сказал сенатор.

До этого американская телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщала, что представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением перемирия между Израилем и сектором Газа.

Сейчас в столице Катара Дохе находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с руководством ХАМАС.