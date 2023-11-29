Япония назвала условие для участия России в Expo-2025

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Россию не пригласят на всемирную выставку Expo-2025 в Осаке, если украинский кризис к этому времени не завершится. Об этом сообщает Yomiuri.

28 ноября в Париже состоялось общее собрание Международного бюро выставок (BIE), на котором Россия объявила о планах отказаться от участия в Expo-2025. По данным Yomiuri, представитель РФ подчеркнул, что российской стороне «не удалось связаться с организаторами».

Ранее об отказе от участия в выставке объявили Мексика и Эстония. Власти Японии объяснили их решения «внутренними финансовыми обстоятельствами».

На пресс-конференции утром 29 ноября Мацуно прокомментировал планы России по Expo-2025.

Он подчеркнул, что боевые действия на Украине «несовместимы с идеей "Создания общества будущего, в котором жизнь сияет"» (так звучит тема выставки).