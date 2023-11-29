Уничтоженный пожаром шпиль Нотр-Дама удалось восстановить

Реставраторам удалось восстановить знаменитый шпиль собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), который существенно пострадал во время пожара в 2019 году, сообщает BFMTV. Сейчас деревянный шпиль окружен строительными лесами, но горожане и многочисленные туристы уже могут угадать его очертания.

В своем новом виде шпиль собора покажется в канун Рождества, когда леса уберут. Официальная церемония открытия восстановленного Нотр-Дама намечена на 8 декабря 2024 года.