Харрис и Блинкен поедут на конференцию по климату в Дубае вместо Байдена

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен примут участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае , президент Соединенных Штатов Джо Байден посещать форум не планирует. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, на текущей неделе Харрис должна прибыть в ОАЭ и выступить на саммите с речью. Помимо Харрис и Блинкена, на конференции с 30 ноября по 12 декабря будет присутствовать спецпосланник президента США по климату Джон Керри.