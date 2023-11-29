СМИ: офис Зеленского запретил губернаторам общаться с Залужным

Офис Владимира Зеленского запретил губернаторам украинских регионов общаться с главой Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщил в соцсетях украинский журналист Юрий Николов со ссылкой на источник в одной из администраций.

Николов заявил, что видит «ходы команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента» на президентских выборах. Он утверждает, что на прошлой неделе в офисе Зеленского направили губернаторам распоряжение «прекратить всякое общение» с Залужным, «чтобы региональная элита не создавала вокруг него никакой суматохи».

Ранее СМИ сообщили, что напряженность в отношениях Зеленского и его военачальников достигла пика после интервью Залужного журналу The Economist. Залужный признал, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва» своим наступлением. Также глава ВСУ подчеркнул, что тупиковая ситуация приведет к поражению Украины, так как Россия будет лишь наращивать свою военную мощь.