Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО, что работа над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс идет полным ходом, она может завершиться до конца 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника государственного департамента, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, после заседания министров стран НАТО в Брюсселе чиновник, который предпочел остаться анонимным, ответил на вопрос, сможет ли Фидан назвать точные сроки завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО. Он пояснил, что это может произойти уже через несколько недель.

Чиновник добавил, что основная суть встречи заключалась в том, что ратификация будет выполнена до конца этого года.

Ранее комитет по иностранным делам парламента Турции решил отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Финляндия и Швеция на фоне военного конфликта между Москвой и Киевом в мае 2022 года изъявили желание вступить в Североатлантический альянс и подали соответствующие заявки. Финляндия уже стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.