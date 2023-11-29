Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО, что работа над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс идет полным ходом, она может завершиться до конца 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника государственного департамента, передает РИА Новости.

Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО
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Как говорится в сообщении, после заседания министров стран НАТО в Брюсселе чиновник, который предпочел остаться анонимным, ответил на вопрос, сможет ли Фидан назвать точные сроки завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО. Он пояснил, что это может произойти уже через несколько недель.

Чиновник добавил, что основная суть встречи заключалась в том, что ратификация будет выполнена до конца этого года.

Ранее комитет по иностранным делам парламента Турции решил отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Финляндия и Швеция на фоне военного конфликта между Москвой и Киевом в мае 2022 года изъявили желание вступить в Североатлантический альянс и подали соответствующие заявки. Финляндия уже стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.

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Швеция как член ЕС на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в Европейский союз.

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