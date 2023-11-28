Повстанцы в Мьянме объявили о «начале конца» для военных властей

«С одной стороны, это не очень приятная вещь — неожиданное нападение на блокпосты правительственной армии и попытка вытеснить правительственную армию из очень важных ключевых районов на севере. Но, с другой стороны, война там никогда и не заканчивалась. Говорить о том, что север штата Шан бирманская армия очень жестко контролировала, сложно. Это исторически была буферная зона, где организовываются и обменные пункты, и казино, и так далее. То есть это зона, где не действует ни бирманское законодательство, ни китайское законодательство и где происходит такая ситуация. Был момент, когда казалось, эта «серая» зона стала уменьшаться, потому что бирманская армия начала продвижение к северу. Но сейчас, видимо, армия отходит, ничего чрезвычайного не происходит».