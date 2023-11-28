Повстанцы в Мьянме объявили о «начале конца» для военных властей страны
«Генералы в опасности» — под таким заголовком редакционную колонку о событиях во Мьянме выпускает британская The Guardian. В стране продолжается наступление союза повстанческих сил, начавшееся с «Операции 1027», — по дате начала атак в конце октября. ООН считает удары по позициям армии и захват полицейских участков «самой масштабной и географически широкой эскалацией» со времен переворота 2021 года. Бои на этот раз ведутся не только в деревнях вдоль границы, но и в крупных региональных центрах.
По неподтвержденным сообщениям, за последние недели повстанцам удалось взять под контроль несколько важных шоссе, захватить полицейские участки в окрестностях Мандалая, второго по величине города Мьянмы, и занять как минимум одну военную базу (ссылка ведет на заблокированную в РФ соцсеть X, ранее Twitter). Оптимистичную оценку перспектив операции озвучивает корреспондент CNN Меган Риган:
«Альянс трех этнических вооруженных группировок начал скоординированное наступление на позиции армии в конце октября в рамках «Операции 1027» и с тех пор добился существенных успехов. Тяжелые столкновения в Лойко перекинулись на целый ряд городов в регионах вдоль китайской границы. В штате Шан повстанцы объявили о взятии под контроль ключевой транспортной артерии между Мьянмой и Китаем. Впервые за три года после переворота в Мьянме отдельные эксперты прогнозируют поражение военных».
Власти Мьянмы за последние три года шли на сближение с Россией. В начале ноября страны провели совместные военные учения, летом россиянам разрешили безвизовый въезд в Мьянму на период до 30 дней, в прошлом году мьянманскую столицу Нейпьидо посетил глава российского МИД Сергей Лавров, а главнокомандующий вооруженных сил Мьянмы ездил в Москву для переговоров о поставках оружия.
Преувеличивать риски повстанческих выступлений для двустороннего сотрудничества не стоит, считает заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков:
Дмитрий Мосяков, заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН
«С одной стороны, это не очень приятная вещь — неожиданное нападение на блокпосты правительственной армии и попытка вытеснить правительственную армию из очень важных ключевых районов на севере. Но, с другой стороны, война там никогда и не заканчивалась. Говорить о том, что север штата Шан бирманская армия очень жестко контролировала, сложно. Это исторически была буферная зона, где организовываются и обменные пункты, и казино, и так далее. То есть это зона, где не действует ни бирманское законодательство, ни китайское законодательство и где происходит такая ситуация. Был момент, когда казалось, эта «серая» зона стала уменьшаться, потому что бирманская армия начала продвижение к северу. Но сейчас, видимо, армия отходит, ничего чрезвычайного не происходит».
На выходных армия Китая провела военные учения в приграничных с Мьянмой регионах. Ранее Пекин потребовал от Нейпьидо разобраться с криминальными синдикатами в приграничных регионах, а повстанцы обвинили военные власти Мьянмы в потакании организованной преступности и обещали с ней разобраться, когда свернут правительство. Общепринятых оценок числа жертв трехлетней гражданской войны в Мьянме не существует, отдельные организации приводят цифры в десятки тысяч погибших, ООН сообщала о миллионах вынужденных переселенцев.