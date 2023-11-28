Лондон отклонил инициативу по передаче средств от продажи «Челси» Израилю

Власти Соединенного Королевства отклонили инициативу по переводу средств от продажи ФК «Челси» на восстановление пострадавших от боевиков палестинского движения ХАМАС районов Израиля вместо Украины, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, израильская делегация в ходе визита в Великобританию обсуждала с властями королевства возможность передачи средств от продажи клуба, ранее принадлежавшего предпринимателю Роману Абрамовичу.

Отмечается, что бизнесмена не поставили в известность о том, что Тель-Авив и Лондон ведут переговоры о судьбе как крупной суммы за клуб, так и активов Абрамовича в целом.