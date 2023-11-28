В Германии прокомментировали текущее состояние российской экономики
Россия стала выглядеть стабильнее, чем раньше, заявил в статье для немецкой газеты Zeit обозреватель Максим Киреев.
Журналист отметил, что российский президент Владимир Путин во время выступлений в последние месяцы выглядел уверенно, выступал с осознанием своей правоты.
«Долгое время Россия не казалась такой стабильной, как сейчас. Ответственность за это несут в том числе западные правительства», — пояснил Киреев.
По его мнению, на российскую экономику оказало благотворное влияние повышение цен на нефть.
Кроме того, заметил автор статьи, российские войска показали успехи на фронте. Также были улучшены логистика и снабжение военнослужащих.
Киреев констатировал, что прогнозы главы США Джо Байдена касательно того, что из-за санкций экономика России сократится вдвое, не оправдались.
Эксперт подчеркнул, что многие аналитики недооценили российскую адаптивность, устойчивость. Он резюмировал, что уверенность Москвы основывается в том числе на этой недооценке, более того, разница между словами и действиями Запада позволяет РФ казаться даже сильнее, чем она есть.