Стало известно, чем отравили жену Буданова

По его словам, эти тяжелые металлы были обнаружены в анализах Будановой. Кроме того Кондратюк указал, что мышьяк и ртуть в организме нашли еще у нескольких сотрудников ГУР МО.

«И речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России», — добавил он.

Напомним, что об отравлении Будановой стало известно днем 28 ноября. Отмечалось, что она уже находится в стабильном состоянии. Также сообщалось о еще нескольких сотрудниках ГУР с отравлением, но подтверждения этой информации не было. У самого Буданова отравления не выявили.