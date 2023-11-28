Стало известно, чем отравили жену Буданова
Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью. Об этом сообщил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает «РИА Новости».
По его словам, эти тяжелые металлы были обнаружены в анализах Будановой. Кроме того Кондратюк указал, что мышьяк и ртуть в организме нашли еще у нескольких сотрудников ГУР МО.
«И речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России», — добавил он.
Напомним, что об отравлении Будановой стало известно днем 28 ноября. Отмечалось, что она уже находится в стабильном состоянии. Также сообщалось о еще нескольких сотрудниках ГУР с отравлением, но подтверждения этой информации не было. У самого Буданова отравления не выявили.