Военкор рассказал, как Эрдоган шантажирует США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже в открытую шантажирует США, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Глава турецкого государства обещает пустить шведов в НАТО в обмен на самолеты F-35. Истребители, напоминает журналист, исчезли с повестки после того, как Турция закупила российские комплексы ПВО С-400.

Эрдоган уже в открытую шантажирует Штаты: не дадите F-35, не пустим шведов в НАТО. <...> Президент Турции не стесняется на ходу менять правила и извлекать выгоду откуда только возможно, наплевав на союзников. Это все, что нужно знать о евро-атлантической солидарности стран Альянса, — пишет он.

Так журналист прокомментировал заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема. На встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО он признал, что получение Турцией истребителей F-35 и ратификация заявки королевства на вступление в НАТО взаимосвязаны.